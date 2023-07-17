Ветеран "Альфы" раскрыл причастность США к теракту на Крымском мосту
Ветеран "Альфы" Попов: Спутник США вёл украинский дрон для атаки Крыма
Последствия атаки Киева на Крымский мост. Обложка © SHOT
Украинский надводный беспилотник атаковал Крымский мост с участием Запада, он был на связи со спутником США. Об этом в эфире радио Sputnik заявил член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" подполковник запаса Андрей Попов.
"Нужно учитывать тот факт, что протяжённость участка, где могут работать подводные морские дроны с целью нанесения ущерба мосту, 19 километров. Это большое расстояние. В данном случае, как мы понимаем, у дрона была связь со спутником США, который, я думаю, вёл и фиксировал его действия, такие данные сейчас поступают", — сказал он.
По словам Попова, террористы, подорвавшие Крымский мост, тщательно изучали систему охраны объекта. На это понадобилось время, потому подготовка теракта длилась больше двух недель. А находившийся над местом взрыва американский спутник не случайно был там. Подполковник также отметил, что беспилотники, используемые Киевом, — это новейшая продукция и технологии Запада, выступающего против России.
Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Девочка потеряла память. В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте.