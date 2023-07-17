Ветеран "Альфы" раскрыл причастность США к теракту на Крымском мосту

Украинский надводный беспилотник атаковал Крымский мост с участием Запада, он был на связи со спутником США. Об этом в эфире радио Sputnik заявил член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" подполковник запаса Андрей Попов.

"Нужно учитывать тот факт, что протяжённость участка, где могут работать подводные морские дроны с целью нанесения ущерба мосту, 19 километров. Это большое расстояние. В данном случае, как мы понимаем, у дрона была связь со спутником США, который, я думаю, вёл и фиксировал его действия, такие данные сейчас поступают", — сказал он.