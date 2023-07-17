Регион

Уведомления отключены

17 июля, 12:45

Ветеран "Альфы" раскрыл причастность США к теракту на Крымском мосту

Ветеран "Альфы" Попов: Спутник США вёл украинский дрон для атаки Крыма

<p>Последствия атаки Киева на Крымский мост. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54218" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия атаки Киева на Крымский мост. Обложка © SHOT

Украинский надводный беспилотник атаковал Крымский мост с участием Запада, он был на связи со спутником США. Об этом в эфире радио Sputnik заявил член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" подполковник запаса Андрей Попов.

"Нужно учитывать тот факт, что протяжённость участка, где могут работать подводные морские дроны с целью нанесения ущерба мосту, 19 километров. Это большое расстояние. В данном случае, как мы понимаем, у дрона была связь со спутником США, который, я думаю, вёл и фиксировал его действия, такие данные сейчас поступают", — сказал он.

По словам Попова, террористы, подорвавшие Крымский мост, тщательно изучали систему охраны объекта. На это понадобилось время, потому подготовка теракта длилась больше двух недель. А находившийся над местом взрыва американский спутник не случайно был там. Подполковник также отметил, что беспилотники, используемые Киевом, — это новейшая продукция и технологии Запада, выступающего против России.

МИД России выступил с заявлением о террористической атаке на Крымский мост

МИД России выступил с заявлением о террористической атаке на Крымский мост

Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Девочка потеряла память. В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Терроризм
  • ВСУ
  • США
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров