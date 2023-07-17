В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте
Депутат Толмачёв — о подрыве Крымского моста: Киеву безразличны мирные жертвы
Властям Украины откровенно безразличны жертвы, к которым могут привести их действия. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя новый теракт на Крымском мосту. Он считает, что Вооружённые силы Украины будут пытаться устраивать различные провокации на территории России, чтобы отыграться за провал так называемого контрнаступления.
"Руководству Украины совершенно безразличны жертвы среди гражданских — чем больше умрëт русских, тем лучше, и это не слова каких-то людей из Львова, а заявления глав украинской разведки и Генштаба. Украинская хунта пиарила своë контрнаступление с начала года, но до сих пор они не просто не продвинулись ни на одном из направлений, они отступают. Чем дальше мы будем идти, чем больше земли освободим, тем больше будет таких провокаций, жертвами которых становятся простые люди", — высказался парламентарий.
Прежде всего российские власти сейчас должны оказать всю необходимую поддержку пострадавшей девочке, чьи родители безвинно погибли от рук террористов, добавил Толмачёв.
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. СК возбудил дело по статье "Теракт" и показал видео с последствиями взрыва. В результате этого теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За жизнь девочки борются врачи. О том, что известно о теракте, читайте в материале Лайфа.
ТАСС / Сергей Мальгавко