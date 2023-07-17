В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте

Властям Украины откровенно безразличны жертвы, к которым могут привести их действия. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя новый теракт на Крымском мосту. Он считает, что Вооружённые силы Украины будут пытаться устраивать различные провокации на территории России, чтобы отыграться за провал так называемого контрнаступления.

"Руководству Украины совершенно безразличны жертвы среди гражданских — чем больше умрëт русских, тем лучше, и это не слова каких-то людей из Львова, а заявления глав украинской разведки и Генштаба. Украинская хунта пиарила своë контрнаступление с начала года, но до сих пор они не просто не продвинулись ни на одном из направлений, они отступают. Чем дальше мы будем идти, чем больше земли освободим, тем больше будет таких провокаций, жертвами которых становятся простые люди", — высказался парламентарий.