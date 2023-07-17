МИД России выступил с заявлением о террористической атаке на Крымский мост
В МИД РФ решительно осудили террористическую атаку на Крымский мост
В МИД РФ выразили решительное осуждение террористической атаки на Крымский мост. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале министерства.
"МИД России решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом. Рассчитываем, что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей", — сказано в сообщении.
В министерстве напомнили, что киевские власти назвали произошедшее на мосту результатом совместной операции Военно-морских сил и Службы безопасности Украины. В МИД отметили, что это подтверждает причастность украинского руководства к теракту.
"Ещё более циничной и чудовищной была реакция ряда украинских парламентариев на трагедию семьи Кулик. Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков", — указали в министерстве.
Там также выразили уверенность в том, что виновные не скроются от правосудия. Если обнаружится роль Запада в атаке на мост, то это подтвердит его соучастие в террористической деятельности киевского режима, указали в МИД РФ.
Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Девочка потеряла память. В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте. В парламенте Британии назвали подрыв Крымского моста частью контрнаступления ВСУ.
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