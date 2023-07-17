МИД России выступил с заявлением о террористической атаке на Крымский мост

В МИД РФ выразили решительное осуждение террористической атаки на Крымский мост. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале министерства.

"МИД России решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом. Рассчитываем, что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей", — сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что киевские власти назвали произошедшее на мосту результатом совместной операции Военно-морских сил и Службы безопасности Украины. В МИД отметили, что это подтверждает причастность украинского руководства к теракту.

"Ещё более циничной и чудовищной была реакция ряда украинских парламентариев на трагедию семьи Кулик. Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков", — указали в министерстве.