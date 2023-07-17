Как спецслужбы Украины готовили удар по Крымскому мосту После взрыва на Крымском мосту в СМИ Украины появились подробности, говорящие о том, что это была хорошо спланированная атака при участии США. 17 июля, 10:58 3267 3267 (Слева направо): последствия удара по Крымскому мосту; разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper. Обложка © t.me / SHOT, © Getty Images / Isaac Brekken

Американский след взрыва на Крымском мосту

Как выяснилось, перед терактом в небе над Чёрным морем российские военные обнаружили разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper. Напомним, такой же аппарат благодаря точным воздушным манёврам российского истребителя Су-27 отправился на дно Чёрного моря 14 марта этого года. Таким образом, американский разведчик мог наводить дроны на переправу через Керченский пролив.

Похоже, разрушения Крымского моста задумывались намного более значительными. По словам источника телеграм-канала SHOT, ВСУ пытались уничтожить автомобильную и железнодорожную части — на каждую отправили по одному надводному беспилотнику-камикадзе. Однако мощности одного не хватило, чтобы полностью разрушить пролёты автомобильной части, а другой, предназначенный для ж/д, взорвался "не по плану" и не нанёс ущерба железнодорожной части.

В пользу этих слов говорит и то, что практически сразу после взрыва в американских соцсетях появились многочисленные "экспертные" заключения, в которых разрушение Крымского моста преподносится едва ли не как данность. Один из таких экспертов — некий руководитель группы геопространственной разведки и аналитик по России и Украине в Институте изучения войны Джордж Баррос — написал в своём твиттере, что в случае успеха ВСУ на Керченской переправе у России останется всего один путь снабжения своей группировки войск на новых территориях — прибрежная магистраль вдоль Азовского моря. Дескать, в этом и состояла цель атаки на мост. Заявление Барроса ранним утром — ещё до появления точных данных о степени разрушения полотна — начало тиражироваться в украинских СМИ и соцсетях.

Американские эксперты едва ли не заранее "приговорили" Крымский мост. Фото © Twitter / georgewbarros

Как спецслужбы Украины анонсировали взрыв

Реакция массмедиа Незалежной лишний раз указывает на то, что взрыв был спланирован и осуществлён украинскими спецслужбами. Похоже, "прогревать" население перед атакой ЦИПсО начал заранее — затихший было интерес местных СМИ к переправе начал набирать обороты ещё с конца весны.

С начала июля киевская пресса писала, что российские власти установили на переправе некие специальные "уголковые отражатели", которые якобы должны были прикрывать её полотно от ударов англо-французской ракеты Storm Shadow. Позже украинские журналисты зачем-то на мосту "фиксировали активность сотрудников ФСБ".

Вечером 16 июля, в 22:38, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своём телеграм-канале опубликовал сообщение следующего содержания: "Спокойной ночи, украинцы. А для оккупантов "колыбельная" уже готовится". Удар, как указывают уже российские источники, был нанесён спустя всего несколько часов — в 3:05 утра.

"Спокойной ночи, украинцы. А для оккупантов "колыбельная" уже готовится", — написал своим подписчикам главком ВСУ Александр Сырский. Эти слова вызвали одобрение у более чем четырёх тысяч его подписчиков. Фото © t.me / osirskiy

Официально Киев свою причастность к взрыву пока не признал, однако в медиапространстве Незалежной сейчас множатся публикации, в которых вполне открыто называются исполнители.

— К "чрезвычайному происшествию" на Крымском мосту причастна Служба безопасности и военно-морские силы Украины. Его атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до него было сложно, но в конце концов это удалось сделать, — пишет одно из изданий.

В украинских СМИ не сомневаются, что удар по Крымскому мосту готовился и наносился силами СБУ и ВМС Украины. Фото © informator.ua

Оно же пишет, что в районе атаки у 145-й опоры российскими экспертами были найдены обломки водных мотоциклов: "Якобы именно их ВСУ превратили в БПЛА со взрывчаткой. Они шли к цели под водой, выглядывая на поверхность на несколько сантиметров".

Силовые структуры Незалежной в стороне от комментариев к событию не остались. Пресс-служба ГУР Украины процитировала фразу главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост — конструкция там лишняя".

На официальной странице СБУ в "Твиттере" появился пост со стишком: "Соловейка, родной брат, снова мост пошёл "поспать"… Музыка народная, слова — СБУ". Этим сообщением пиарщики спецслужбы прокомментировали свой же собственный пост, посвящённый удару по Крымскому мосту 8 октября прошлого года. Тогда — после первой атаки на переправу — поэты из ведомства Василия Малюка тоже писали стихи.

Поэты из СБУ снова пишут стихи про удар по Крымскому мосту. Фото © Twitter / ServiceSsu

Кстати, сам Малюк, возглавивший ведомство 8 февраля этого года, спустя всего пару месяцев после назначения — в мае — в одном из своих интервью сообщил, что у СБУ есть опыт работы с подводными и водными беспилотниками, раскрыв причастность СБУ к атакам морских дронов на корабли Черноморского флота РФ.

— Относительно ситуации с Крымским флотом, а именно атаки водными боевыми дронами, то СБУ была автором того оперативного замысла и реализовывала его, — сообщил новоиспечённый глава ведомства. Тогда же он недвусмысленно назвал Крымский мост "законной целью для Украины".

Авторы Евгений Кузнецов