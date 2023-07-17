Лондон прокомментировал атаку Киева на Крымский мост
В парламенте Британии подрыв Крымского моста назвали частью контрнаступления ВСУ
Сегодняшняя атака на Крымский мост говорит о переходе контрнаступления Украины на новую ступень. Такое мнение выразил председатель специального комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд.
В эфире Sky News он предположил, что этот теракт приведёт к эскалации конфликта между Москвой и Киевом.
"Это очередная эскалация", — сказал Эллвуд.
Лайф напоминает, что рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице. В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте.
ТАСС / Сергей Мальгавко