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17 июля, 11:15

Лондон прокомментировал атаку Киева на Крымский мост

В парламенте Британии подрыв Крымского моста назвали частью контрнаступления ВСУ

Сегодняшняя атака на Крымский мост говорит о переходе контрнаступления Украины на новую ступень. Такое мнение выразил председатель специального комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд.

В эфире Sky News он предположил, что этот теракт приведёт к эскалации конфликта между Москвой и Киевом.

"Это очередная эскалация", сказал Эллвуд.

Как спецслужбы Украины готовили удар по Крымскому мосту

Как спецслужбы Украины готовили удар по Крымскому мосту

Лайф напоминает, что рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице. В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов
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