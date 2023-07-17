Лондон прокомментировал атаку Киева на Крымский мост

Сегодняшняя атака на Крымский мост говорит о переходе контрнаступления Украины на новую ступень. Такое мнение выразил председатель специального комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд.

В эфире Sky News он предположил, что этот теракт приведёт к эскалации конфликта между Москвой и Киевом.