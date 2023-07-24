В Минобороны заявили, что ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами

Украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников. Часть из них удалось подавить средствами РЭБ, другие были уничтожены силами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

"14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Чёрного моря, ещё три упали на территории полуострова. Кроме того, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО", — указали в военном ведомстве.

В результате пострадавших нет.