В Минобороны заявили, что ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами
Минобороны: Киев пытался атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников
Украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников. Часть из них удалось подавить средствами РЭБ, другие были уничтожены силами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 БПЛА по объектам на территории полуострова Крым. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Чёрного моря, ещё три упали на территории полуострова", — указали в военном ведомстве.
Также в Минобороны добавили, что три дрона были уничтожены средствами ПВО. В результате пресечённой террористической атаки никто не пострадал.
Ранее глава полуострова Сергей Аксёнов заявлял, что в небе над Крымом было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА повреждён частный дом в Кировском районе. Из-за ЧП на складе боеприпасов было приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе. Также временно перекрыта автотрасса Джанкой – Симферополь.
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