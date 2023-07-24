В Минобороны заявили, что ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами
Минобороны: Киев пытался атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников
Украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников. Часть из них удалось подавить средствами РЭБ, другие были уничтожены силами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
"14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Чёрного моря, ещё три упали на территории полуострова. Кроме того, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО", — указали в военном ведомстве.
В результате пострадавших нет.
Ранее глава региона Сергей Аксёнов заявлял, что в небе над Крымом было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ более 10 украинских беспилотников. При этом произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, из-за этого временно приостановили движение на участке железной дороги и на автотрассе Джанкой – Симферополь. Также обломками БПЛА повреждён частный дом в Кировском районе.
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