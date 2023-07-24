В Минобороны заявили, что ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами

Украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников. Часть из них удалось подавить средствами РЭБ, другие были уничтожены силами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 БПЛА по объектам на территории полуострова Крым. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Чёрного моря, ещё три упали на территории полуострова", — указали в военном ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что три дрона были уничтожены средствами ПВО. В результате пресечённой террористической атаки никто не пострадал.