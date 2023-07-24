Аксёнов объявил эвакуацию жителей сёл в пяти километрах от места ЧП под Джанкоем

Жителей крымских сёл в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где украинские беспилотники попали на склад боеприпасов, решено эвакуировать. Об этом заявил в телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксёнов.

"Принято решение об эвакуации населения близлежащих сёл в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения", — написал он.

Губернатор Крыма также добавил, что согласно предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.