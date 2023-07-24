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24 июля, 05:55

Аксёнов объявил эвакуацию жителей сёл в пяти километрах от места ЧП под Джанкоем

Жителей крымских сёл в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где украинские беспилотники попали на склад боеприпасов, решено эвакуировать. Об этом заявил в телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксёнов.

"Принято решение об эвакуации населения близлежащих сёл в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения", — написал он.

Губернатор Крыма также добавил, что согласно предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Аксёнов: Движение по ж/д и автотрассе в Джанкойском районе Крыма приостановлено

Аксёнов: Движение по ж/д и автотрассе в Джанкойском районе Крыма приостановлено

Напомним, Аксёнов ранее заявил, что утром 24 июля над Крымом было сбито и подавлено 11 украинских БПЛА. По его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Обломками беспилотников оказался повреждён частный дом в Кировском районе.

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Telegram / Аксёнов Z 82

Светлана Оперук
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