Аксёнов объявил эвакуацию жителей сёл в пяти километрах от места ЧП под Джанкоем
Жителей крымских сёл в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где украинские беспилотники попали на склад боеприпасов, решено эвакуировать. Об этом заявил в телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксёнов.
"Принято решение об эвакуации населения близлежащих сёл в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения", — написал он.
Губернатор Крыма также добавил, что согласно предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, Аксёнов ранее заявил, что утром 24 июля над Крымом было сбито и подавлено 11 украинских БПЛА. По его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Обломками беспилотников оказался повреждён частный дом в Кировском районе.
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