Песков прокомментировал безуспешную атаку украинских дронов на Москву
Песков: Все беспилотники, атаковавшие Москву, были нейтрализованы
Все украинские беспилотники, атаковавшие сегодня ранним утром Москву, были нейтрализованы, это говорит о том, что меры противовоздушной защиты столицы принимаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что эти сегодняшние беспилотники были нейтрализованы. То есть в этом плане меры принимаются. Но что касается развития системы защиты, обеспечения её более интенсивной работы — это вопрос к Минобороны", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранним утром 24 июля ВСУ предприняли попытку атаковать Москву беспилотниками, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что удары беспилотников пришлись по двум нежилым зданиям. В результате атаки никто не пострадал, в зданиях на Комсомольском проспекте выбило окна. В МИД уже назвали эту атаку актом международного терроризма.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев