Регион

Уведомления отключены

24 июля, 09:28

Песков прокомментировал безуспешную атаку украинских дронов на Москву

Песков: Все беспилотники, атаковавшие Москву, были нейтрализованы

Все украинские беспилотники, атаковавшие сегодня ранним утром Москву, были нейтрализованы, это говорит о том, что меры противовоздушной защиты столицы принимаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что эти сегодняшние беспилотники были нейтрализованы. То есть в этом плане меры принимаются. Но что касается развития системы защиты, обеспечения её более интенсивной работы — это вопрос к Минобороны", — отметил представитель Кремля.

Медведев призвал выбирать "нестандартные цели" в ответ на удары Киева

Медведев призвал выбирать "нестандартные цели" в ответ на удары Киева

Напомним, ранним утром 24 июля ВСУ предприняли попытку атаковать Москву беспилотниками, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что удары беспилотников пришлись по двум нежилым зданиям. В результате атаки никто не пострадал, в зданиях на Комсомольском проспекте выбило окна. В МИД уже назвали эту атаку актом международного терроризма.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров