Песков прокомментировал безуспешную атаку украинских дронов на Москву

Все украинские беспилотники, атаковавшие сегодня ранним утром Москву, были нейтрализованы, это говорит о том, что меры противовоздушной защиты столицы принимаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что эти сегодняшние беспилотники были нейтрализованы. То есть в этом плане меры принимаются. Но что касается развития системы защиты, обеспечения её более интенсивной работы — это вопрос к Минобороны", — отметил представитель Кремля.