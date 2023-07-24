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Регион
Опубликовано 24 июля 2023, 09:19
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Медведев призвал выбирать "нестандартные цели" в ответ на удары Киева

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал утреннюю атаку беспилотников в Москве, подчеркнув, что ВСУ всё чаще бьют по гражданским целям именно из-за отсутствия успехов в контрнаступлении. Он также призвал в ответ на действия Киева выбирать "нестандартные цели" для ударов ВС РФ.

"У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы", — написал Медведев в телеграм-канале.

В ответ он призвал выбирать нестандартные цели для российских ударов — те места, "где нас пока не ждут".

В МИД РФ назвали атаку дронов на Москву актом международного терроризма
В МИД РФ назвали атаку дронов на Москву актом международного терроризма

Напомним, в понедельник, 24 июля, ранним утром ВСУ предприняли попытку атаковать Москву беспилотниками, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что удары пришлись по двум нежилым зданиям. В результате атаки никто не пострадал, а в зданиях на Комсомольском проспекте выбило окна — сейчас там уже работают коммунальщики.

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ТАСС / Сандурская Софья

Александра Вишнякова
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