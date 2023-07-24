Медведев призвал выбирать "нестандартные цели" в ответ на удары Киева

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал утреннюю атаку беспилотников в Москве, подчеркнув, что ВСУ всё чаще бьют по гражданским целям именно из-за отсутствия успехов в контрнаступлении. Он также призвал в ответ на действия Киева выбирать "нестандартные цели" для ударов ВС РФ.

"У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы", — написал Медведев в телеграм-канале.