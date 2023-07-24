Собянин пообещал оперативно помочь с последствиями взрыва БПЛА в центре Москвы
Последствия взрыва БПЛА на Комсомольском проспекте. Обложка © LIFE
В результате взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в зданиях выбило окна. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Последствия взрыва БПЛА на Комсомольском проспекте. Фото © LIFE
"На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", — написал он.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. По его словам, атака была совершена сегодня, в четыре часа утра. Ранее стало известно, что осколки были найдены у здания на Комсомольском проспекте. Также сообщалось о взрыве в бизнес-центре на улице Лихачёва, но его причина неизвестна. В результате происшествия никто не пострадал.