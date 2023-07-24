В МИД РФ назвали атаку дронов на Москву актом международного терроризма
Захарова назвала актом международного терроризма атаку БПЛА на Москву
Атака беспилотников на Москву утром 24 июля является актом международного терроризма. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала RTVI.
"Акт международного терроризма", — подчеркнула дипломат.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. По его словам, атака была совершена сегодня, в четыре часа утра. Ранее стало известно, что осколки были найдены у здания на Комсомольском проспекте. Также сообщалось о взрыве в бизнес-центре на улице Лихачёва, но его причина неизвестна. В результате происшествия никто не пострадал. Однако движение по Комсомольскому проспекту в сторону Подмосковья в настоящий момент перекрыто.
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