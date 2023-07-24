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24 июля, 02:28

В Москве перекрыто движение по Комсомольскому проспекту

Дептранс: В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту в сторону области

Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", — сказано в сообщении.

Также перекрыто движение и по проспекту Лихачёва.

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Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. По его словам, атака была совершена сегодня в 4 часа утра. Ранее стало известно, что осколки были найдены у здания на Комсомольском проспекте. Также сообщалось о взрыве в бизнес-центре на улице Лихачёва.

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Агентство "Москва"

Оксана Попова
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