В Москве перекрыто движение по Комсомольскому проспекту

Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", — сказано в сообщении.