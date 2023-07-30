Минобороны сообщило о пресечении террористической атаки БПЛА на Москву

Сегодня ночью была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты в Москве при помощи трёх беспилотников. О деталях провальной попытки сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, один из дронов был ликвидирован в воздухе средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района Подмосковья.

"Ещё два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москвы-Сити", — сказано в сообщении.