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30 июля, 02:35

Минобороны сообщило о пресечении террористической атаки БПЛА на Москву

Минобороны: Пресечена попытка террористической атаки украинскими БПЛА на Москву

Сегодня ночью была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты в Москве при помощи трёх беспилотников. О деталях провальной попытки сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, один из дронов был ликвидирован в воздухе средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района Подмосковья.

"Ещё два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москвы-Сити", — сказано в сообщении.

Лайф публикует видео последствий прилёта БПЛА в башню в Москве-Сити

Лайф публикует видео последствий прилёта БПЛА в башню в Москве-Сити

Ранее стало известно, что сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате инцидента незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москвы-Сити. Пострадавших нет.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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