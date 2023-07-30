Минобороны сообщило о пресечении террористической атаки БПЛА на Москву
Минобороны: Пресечена попытка террористической атаки украинскими БПЛА на Москву
Сегодня ночью была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты в Москве при помощи трёх беспилотников. О деталях провальной попытки сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, один из дронов был ликвидирован в воздухе средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района Подмосковья.
"Ещё два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москвы-Сити", — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате инцидента незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москвы-Сити. Пострадавших нет.
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