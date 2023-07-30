Собянин сообщил о ночной атаке беспилотников на Москву

Украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву сегодня ночью. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате инцидента незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москвы-Сити.

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

Предыдущая атака на Москву была совершена ночью 28 июля, о чём сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что БПЛА сбили силы Минобороны, добавив, что пострадавших и разрушений нет. Также информацию подтвердили и в ведомстве. По данным министерства, целью террористического удара киевского режима были объекты, расположенные на территории Подмосковья.