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30 июля, 01:50
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Собянин сообщил о ночной атаке беспилотников на Москву

Собянин: Украинские БПЛА атаковали Москву ночью, пострадавших нет

Украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву сегодня ночью. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате инцидента незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москвы-Сити.

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

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Предыдущая атака на Москву была совершена ночью 28 июля, о чём сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что БПЛА сбили силы Минобороны, добавив, что пострадавших и разрушений нет. Также информацию подтвердили и в ведомстве. По данным министерства, целью террористического удара киевского режима были объекты, расположенные на территории Подмосковья.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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