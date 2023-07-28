Собянин заявил об атаке беспилотника на Москву, он был сбит силами Минобороны

Ночью 28 июля была совершена попытка атаки беспилотника на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны", — написал Собянин в телеграм-канале, уточнив, что разрушений и пострадавших нет.