Собянин заявил об атаке беспилотника на Москву, он был сбит силами Минобороны
Ночью 28 июля была совершена попытка атаки беспилотника на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны", — написал Собянин в телеграм-канале, уточнив, что разрушений и пострадавших нет.
Напомним, предыдущая попытка атаки ВСУ на Москву была совершена утром 24 июля. Дроны были подавлены и потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что удары беспилотников пришлись по двум нежилым зданиям. В Зеленограде беспилотник упал на территории кладбища.
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