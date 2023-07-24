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24 июля, 09:27

Лайф публикует видео с рухнувшим на кладбище в Зеленограде дроном

SHOT: Квадрокоптер рухнул на территории кладбища в Зеленограде

Квадрокоптер упал на кладбище в столичном Зеленограде. Территорию, где рухнул аппарат, уже оцепила полиция, сообщает телеграм-канал SHOT.

Квадрокоптер рухнул на кладбище в Зеленограде. Видео © SHOT

Ранее в СМИ появилась информация о падении "беспилотника вертолётного типа" на кладбище в Зеленограде, но оказалось, что это был обычный коптер. Дроном с камерой оказался DJI Mavic 3 Pro, он не представляет никакой опасности: на нём нет ни взрывчатых веществ, ни их следов.

Дрон воткнулся в дерево, после чего у него отлетел аккумулятор. Сейчас его обследуют специалисты, также выясняется, кто запустил аппарат.

Самодельный дрон разорвался под колёсами КамАЗа под Рязанью, рядом нашли ещё два таких БПЛА

Самодельный дрон разорвался под колёсами КамАЗа под Рязанью, рядом нашли ещё два таких БПЛА

Однако сегодня в Москве произошёл другой — куда более серьёзный — случай: ранним утром ВСУ предприняли попытку атаковать столицу беспилотниками, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Сергей Собянин заявил, что удары беспилотников пришлись по двум нежилым зданиям. В результате атаки никто не пострадал, в зданиях на Комсомольском проспекте выбило окна.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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