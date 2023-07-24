Лайф публикует видео с рухнувшим на кладбище в Зеленограде дроном
SHOT: Квадрокоптер рухнул на территории кладбища в Зеленограде
Квадрокоптер упал на кладбище в столичном Зеленограде. Территорию, где рухнул аппарат, уже оцепила полиция, сообщает телеграм-канал SHOT.
Квадрокоптер рухнул на кладбище в Зеленограде. Видео © SHOT
Ранее в СМИ появилась информация о падении "беспилотника вертолётного типа" на кладбище в Зеленограде, но оказалось, что это был обычный коптер. Дроном с камерой оказался DJI Mavic 3 Pro, он не представляет никакой опасности: на нём нет ни взрывчатых веществ, ни их следов.
Дрон воткнулся в дерево, после чего у него отлетел аккумулятор. Сейчас его обследуют специалисты, также выясняется, кто запустил аппарат.
Однако сегодня в Москве произошёл другой — куда более серьёзный — случай: ранним утром ВСУ предприняли попытку атаковать столицу беспилотниками, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Сергей Собянин заявил, что удары беспилотников пришлись по двум нежилым зданиям. В результате атаки никто не пострадал, в зданиях на Комсомольском проспекте выбило окна.