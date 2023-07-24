Лайф публикует видео с рухнувшим на кладбище в Зеленограде дроном

Ранее в СМИ появилась информация о падении "беспилотника вертолётного типа" на кладбище в Зеленограде, но оказалось, что это был обычный коптер. Дроном с камерой оказался DJI Mavic 3 Pro, он не представляет никакой опасности: на нём нет ни взрывчатых веществ, ни их следов.