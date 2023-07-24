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24 июля, 07:25

Самодельный дрон разорвался под колёсами КамАЗа под Рязанью, рядом нашли ещё два таких БПЛА

Беспилотник кустарного типа разорвался под колёсами КамАЗа в Рязанской области

Беспилотник кустарного типа разорвался под колёсами КамАЗа в Рязанской области. Инцидент произошёл в селе Тюшево, в 300 метрах от трассы М5 "Урал", сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, водитель большегруза не заметил дрон и проехал по нему, после чего сразу же произошёл хлопок. В итоге у КамАЗа повреждены два задних колеса, мужчина за рулём не пострадал.

Позже ещё два таких же кустарных беспилотника нашли в поле в 20 метрах от места происшествия. Сейчас выясняется, кем и откуда были запущены дроны.

В Минобороны заявили, что ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами

В Минобороны заявили, что ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами

А ранним утром сегодня, 24 июля, ВСУ предприняли попытку атаковать Москву беспилотниками, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что удары беспилотников пришлись по двум нежилым зданиям. В результате атаки никто не пострадал.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Александра Вишнякова
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