Самодельный дрон разорвался под колёсами КамАЗа под Рязанью, рядом нашли ещё два таких БПЛА

Беспилотник кустарного типа разорвался под колёсами КамАЗа в Рязанской области. Инцидент произошёл в селе Тюшево, в 300 метрах от трассы М5 "Урал", сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, водитель большегруза не заметил дрон и проехал по нему, после чего сразу же произошёл хлопок. В итоге у КамАЗа повреждены два задних колеса, мужчина за рулём не пострадал.

Позже ещё два таких же кустарных беспилотника нашли в поле в 20 метрах от места происшествия. Сейчас выясняется, кем и откуда были запущены дроны.