Самодельный дрон разорвался под колёсами КамАЗа под Рязанью, рядом нашли ещё два таких БПЛА
Беспилотник кустарного типа разорвался под колёсами КамАЗа в Рязанской области
Беспилотник кустарного типа разорвался под колёсами КамАЗа в Рязанской области. Инцидент произошёл в селе Тюшево, в 300 метрах от трассы М5 "Урал", сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, водитель большегруза не заметил дрон и проехал по нему, после чего сразу же произошёл хлопок. В итоге у КамАЗа повреждены два задних колеса, мужчина за рулём не пострадал.
Позже ещё два таких же кустарных беспилотника нашли в поле в 20 метрах от места происшествия. Сейчас выясняется, кем и откуда были запущены дроны.
А ранним утром сегодня, 24 июля, ВСУ предприняли попытку атаковать Москву беспилотниками, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что удары беспилотников пришлись по двум нежилым зданиям. В результате атаки никто не пострадал.
Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto