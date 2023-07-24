В ООН прокомментировали новую атаку украинских беспилотников на Москву
В ООН на фоне атаки беспилотников на Москву призвали не допускать эскалации
Организация Объединённых Наций призывает сторону конфликта на Украине не допускать эскалации. Об этом сказал заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя новую атаку украинских беспилотников на Москву.
"Мы хотим, чтобы все стороны избегали действий, которые ведут к эскалации конфликта", — сказал он журналистам на брифинге.
Также Хак призвал все стороны дополнительно принять меры, чтобы такая эскалация не случилась.
Напомним, ранним утром 24 июля ВСУ предприняли попытку атаковать Москву беспилотниками, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что удары беспилотников пришлись по двум нежилым зданиям. В Зеленограде беспилотник упал на территории кладбища.
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