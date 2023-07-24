В ООН прокомментировали новую атаку украинских беспилотников на Москву

Организация Объединённых Наций призывает сторону конфликта на Украине не допускать эскалации. Об этом сказал заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя новую атаку украинских беспилотников на Москву.

"Мы хотим, чтобы все стороны избегали действий, которые ведут к эскалации конфликта", — сказал он журналистам на брифинге.