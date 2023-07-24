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24 июля, 11:43

МИД России предупредил о жёстком ответе на попытку атаковать дронами Москву

Россия оставляет за собой право жёстко ответить на атаку беспилотников на Москву. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя очередной налёт на столицу.

В ведомстве напомнили о падении утром 24 июля двух беспилотников в Москве, одного — в Зеленограде, а также о попытке Киева атаковать дронами Крым. В МИД подчеркнули, что Украина уже взяла на себя ответственность за эти действия.

"Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку", — говорится в заявлении МИД РФ.

Там назвали эти атаки действиями украинских националистов, а их целью — нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации. В МИД РФ высказали уверенность, что "все виновные будут найдены и понесут наказание".

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"Российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры", — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранним утром 24 июля ВСУ предприняли попытку атаковать Москву беспилотниками, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что удары беспилотников пришлись по двум нежилым зданиям. В Зеленограде беспилотник упал на территории кладбища. Также в Минобороны рассказали, что украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников.

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Андрей Григорьев
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