МИД России предупредил о жёстком ответе на попытку атаковать дронами Москву

Россия оставляет за собой право жёстко ответить на атаку беспилотников на Москву. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя очередной налёт на столицу.

В ведомстве напомнили о падении утром 24 июля двух беспилотников в Москве, одного — в Зеленограде, а также о попытке Киева атаковать дронами Крым. В МИД подчеркнули, что Украина уже взяла на себя ответственность за эти действия.

"Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку", — говорится в заявлении МИД РФ.

Там назвали эти атаки действиями украинских националистов, а их целью — нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации. В МИД РФ высказали уверенность, что "все виновные будут найдены и понесут наказание".