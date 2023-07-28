"Ба-бах и всё!": Очевидцы рассказали, как российские военные уничтожили украинский дрон в Москве

Дрон, нейтрализованный сегодня ночью в Троицком административном округе Москвы, был уничтожен в воздухе. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы рассказали об уничтожении беспилотника в Троицком административном округе Москвы. Видео © SHOT

"Жена около окна стояла и увидела: над нами пролетает дрон. Она думала, самолёт падает. А потом, когда я встал, мы увидели, что это дрон и вспышка такая большая. Вдалеке была вспышка. Красная вспышка. Бах-бах и всё!" — рассказал местный житель Михаил.

Инцидент произошёл около 03:23, добавила местная жительница Ольга. По её словам, звук был похож на "сильнейший, невероятный гром", от которого проснулась вся семья.