"Ба-бах и всё!": Очевидцы рассказали, как российские военные уничтожили украинский дрон в Москве
Очевидцы сравнили с сильнейшим громом звук от уничтожения БПЛА в Москве 28 июля
Обстановка в месте, куда упали обломки беспилотника, сбитого в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Дрон, нейтрализованный сегодня ночью в Троицком административном округе Москвы, был уничтожен в воздухе. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.
Очевидцы рассказали об уничтожении беспилотника в Троицком административном округе Москвы. Видео © SHOT
"Жена около окна стояла и увидела: над нами пролетает дрон. Она думала, самолёт падает. А потом, когда я встал, мы увидели, что это дрон и вспышка такая большая. Вдалеке была вспышка. Красная вспышка. Бах-бах и всё!" — рассказал местный житель Михаил.
Инцидент произошёл около 03:23, добавила местная жительница Ольга. По её словам, звук был похож на "сильнейший, невероятный гром", от которого проснулась вся семья.
Напомним, сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника. Он уточнил, что БПЛА сбили силы Минобороны, добавив, что пострадавших и разрушений нет. Также информацию подтвердили и в ведомстве. По данным министерства, целью террористического удара киевского режима были объекты, расположенные на территории Подмосковья.