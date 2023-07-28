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28 июля, 09:58

"Ба-бах и всё!": Очевидцы рассказали, как российские военные уничтожили украинский дрон в Москве

Очевидцы сравнили с сильнейшим громом звук от уничтожения БПЛА в Москве 28 июля

<p>Обстановка в месте, куда упали обломки беспилотника, сбитого в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54757?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обстановка в месте, куда упали обломки беспилотника, сбитого в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Дрон, нейтрализованный сегодня ночью в Троицком административном округе Москвы, был уничтожен в воздухе. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы рассказали об уничтожении беспилотника в Троицком административном округе Москвы. Видео © SHOT

"Жена около окна стояла и увидела: над нами пролетает дрон. Она думала, самолёт падает. А потом, когда я встал, мы увидели, что это дрон и вспышка такая большая. Вдалеке была вспышка. Красная вспышка. Бах-бах и всё!" — рассказал местный житель Михаил.

Инцидент произошёл около 03:23, добавила местная жительница Ольга. По её словам, звук был похож на "сильнейший, невероятный гром", от которого проснулась вся семья.

Лайф публикует фото обломков дрона, сбитого ночью в Москве

Лайф публикует фото обломков дрона, сбитого ночью в Москве

Напомним, сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника. Он уточнил, что БПЛА сбили силы Минобороны, добавив, что пострадавших и разрушений нет. Также информацию подтвердили и в ведомстве. По данным министерства, целью террористического удара киевского режима были объекты, расположенные на территории Подмосковья.

Никита Никонов
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