Лайф публикует фото обломков дрона, сбитого ночью в Москве
Появились фото обломков беспилотника, который был сбит в Москве 28 июля
Появились первые фотографии обломков неизвестного беспилотника, который был сбит сегодня утром в Троицком административном округе Москвы. Кадры публикует SHOT.
Обломки беспилотника, который был сбит в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, дрон уничтожили около 3:30 в посёлке Птичное. Его тип пока установить не удалось.
Обстановка в месте, куда упали обломки беспилотника, сбитого в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Напомним, сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника. Он уточнил, что БПЛА сбили силы Минобороны, добавив, что пострадавших и разрушений нет. Также информацию подтвердили и в ведомстве. По данным министерства, целью террористического удара киевского режима были объекты, расположенные на территории Подмосковья.