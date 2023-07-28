Лайф публикует фото обломков дрона, сбитого ночью в Москве

Появились первые фотографии обломков неизвестного беспилотника, который был сбит сегодня утром в Троицком административном округе Москвы. Кадры публикует SHOT .

По данным телеграм-канала, дрон уничтожили около 3:30 в посёлке Птичное. Его тип пока установить не удалось.

Напомним, сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника. Он уточнил, что БПЛА сбили силы Минобороны, добавив, что пострадавших и разрушений нет. Также информацию подтвердили и в ведомстве. По данным министерства, целью террористического удара киевского режима были объекты, расположенные на территории Подмосковья.