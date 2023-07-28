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28 июля, 06:15

Лайф публикует фото обломков дрона, сбитого ночью в Москве

Появились фото обломков беспилотника, который был сбит в Москве 28 июля

Появились первые фотографии обломков неизвестного беспилотника, который был сбит сегодня утром в Троицком административном округе Москвы. Кадры публикует SHOT.

Обломки беспилотника, который был сбит в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Обломки беспилотника, который был сбит в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, дрон уничтожили около 3:30 в посёлке Птичное. Его тип пока установить не удалось.

Обстановка в месте, куда упали обломки беспилотника, сбитого в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Обстановка в месте, куда упали обломки беспилотника, сбитого в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

В ООН прокомментировали новую атаку украинских беспилотников на Москву

В ООН прокомментировали новую атаку украинских беспилотников на Москву

Напомним, сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника. Он уточнил, что БПЛА сбили силы Минобороны, добавив, что пострадавших и разрушений нет. Также информацию подтвердили и в ведомстве. По данным министерства, целью террористического удара киевского режима были объекты, расположенные на территории Подмосковья.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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