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28 июля, 03:37

Минобороны сообщило о пресечении средствами ПВО атаки дрона на Подмосковье

Средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотника на Московскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен", — сказано в записи ведомства.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

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Ранее об отражённой атаке беспилотника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон был сбит силами Министерства обороны.

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ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Артур Лапсаков
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