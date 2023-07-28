Минобороны сообщило о пресечении средствами ПВО атаки дрона на Подмосковье

Средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотника на Московскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен", — сказано в записи ведомства.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет.