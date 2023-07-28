Минобороны сообщило о пресечении средствами ПВО атаки дрона на Подмосковье
Средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотника на Московскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен", — сказано в записи ведомства.
В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Ранее об отражённой атаке беспилотника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон был сбит силами Министерства обороны.
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ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин