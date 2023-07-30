Лайф публикует видео последствий прилёта БПЛА в башню в Москве-Сити

В распоряжении Лайфа появились кадры с места попадания украинского беспилотника в небоскрёб Москвы-Сити. На видео, которое опубликовал телеграм-канал SHOT, видно, что на одном из этажей башни выбиты окна, а по периметру разбросаны стёкла.

Кадры последствий взрыва в здании IQ-квартала в Москве-Сити. Видео © t.me / SHOT

Как уточняет канал, дрон повредил здание IQ-квартала, расположенного в деловом центре Москва-Сити. На кадрах видно, что в результате инцидента оказались выбиты окна, стёкла от которых разбросало по территории. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.