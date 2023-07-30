Лайф публикует видео последствий прилёта БПЛА в башню в Москве-Сити
В распоряжении Лайфа появились кадры с места попадания украинского беспилотника в небоскрёб Москвы-Сити. На видео, которое опубликовал телеграм-канал SHOT, видно, что на одном из этажей башни выбиты окна, а по периметру разбросаны стёкла.
Кадры последствий взрыва в здании IQ-квартала в Москве-Сити. Видео © t.me / SHOT
Как уточняет канал, дрон повредил здание IQ-квартала, расположенного в деловом центре Москва-Сити. На кадрах видно, что в результате инцидента оказались выбиты окна, стёкла от которых разбросало по территории. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате инцидента незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москвы-Сити. Пострадавших нет.
t.me / SHOT