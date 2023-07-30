ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июля 2023, 06:52
5702

Рогов заявил об успешной контратаке российских военных на Времевском выступе

Рогов: ВС РФ контратаковали на Времевском выступе, выбив ВСУ из Старомайорского

ВС РФ провели успешную контратаку и выбили бойцов ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжёлые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Рогова, у противника ничего не получилось. Украинские военные прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия, добавил он. Как указал Рогов, село Старомайорское фактически перешло в серую зону. Он уточнил, что в данный момент бои идут не столько за населённый пункт, сколько за контроль над его окраинами. Кроме того, группа украинских военных взята в плен в районе Старомайорского.

ВСУ за сутки потеряли на Времевском выступе более 100 солдат
ВСУ за сутки потеряли на Времевском выступе более 100 солдат

Ранее в Минобороны РФ рассказали о подвиге, который совершил один из российских бойцов в районе Времевского выступа: рядовой Березин в одиночку уничтожил в ходе боя более десятка украинских солдат. Благодаря отважным действиям мотострелков и рядового атака противника сорвалась.

BannerImage

ТАСС / Андрей Рубцов

Иван Косицын
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar