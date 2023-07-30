Рогов заявил об успешной контратаке российских военных на Времевском выступе

ВС РФ провели успешную контратаку и выбили бойцов ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжёлые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Рогова, у противника ничего не получилось. Украинские военные прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия, добавил он. Как указал Рогов, село Старомайорское фактически перешло в серую зону. Он уточнил, что в данный момент бои идут не столько за населённый пункт, сколько за контроль над его окраинами. Кроме того, группа украинских военных взята в плен в районе Старомайорского.