Рогов заявил об успешной контратаке российских военных на Времевском выступе
Рогов: ВС РФ контратаковали на Времевском выступе, выбив ВСУ из Старомайорского
ВС РФ провели успешную контратаку и выбили бойцов ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжёлые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться", — приводит его слова РИА "Новости".
По словам Рогова, у противника ничего не получилось. Украинские военные прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия, добавил он. Как указал Рогов, село Старомайорское фактически перешло в серую зону. Он уточнил, что в данный момент бои идут не столько за населённый пункт, сколько за контроль над его окраинами. Кроме того, группа украинских военных взята в плен в районе Старомайорского.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о подвиге, который совершил один из российских бойцов в районе Времевского выступа: рядовой Березин в одиночку уничтожил в ходе боя более десятка украинских солдат. Благодаря отважным действиям мотострелков и рядового атака противника сорвалась.
ТАСС / Андрей Рубцов