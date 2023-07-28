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28 июля, 11:33

ВСУ за сутки потеряли на Времевском выступе более 100 солдат

Российские войска отразили атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ на Времевском выступе, уничтожив более 100 солдат противника. Кроме того, была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б", — сказал он.

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А ранее в Минобороны рассказали о подвиге, который совершил один из российских бойцов как раз в районе Времевского выступа: рядовой Березин в одиночку уничтожил более десятка солдат ВСУ в бою. Благодаря отважным действиям мотострелков и рядового атака противника сорвалась, а российские войска продолжили держать позиции.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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