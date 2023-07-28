ВСУ за сутки потеряли на Времевском выступе более 100 солдат

Российские войска отразили атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ на Времевском выступе, уничтожив более 100 солдат противника. Кроме того, была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б", — сказал он.