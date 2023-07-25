Российский боец в одиночку уничтожил более десятка солдат ВСУ в бою
Минобороны: Российский боец в бою уничтожил более десяти солдат ВСУ в одиночку
Российские военные в ходе специальной военной операции проявляют стойкость, мужество и героизм при выполнении боевых задач. Об одном из таких примеров рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов. По его словам, один из бойцов в одиночку уничтожил более десятка солдат ВСУ в бою.
Чехов заявил, что стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника на одном из участков Запорожского направления, где ВСУ предприняли попытку наступления.
"Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов", — рассказал офицер, чьё заявление публикует РИА "Новости".
Благодаря отважным действиям мотострелков и рядового Березина атака противника сорвалась, а российские войска продолжили держать позиции.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали 13 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. В результате украинские войска потеряли значительное количество личного состава, а более 40 бойцов сдалось в плен.
vk.com / Минобороны РФ