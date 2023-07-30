Российские военные уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников ВСУ
В Днепропетровской области ВС РФ ликвидировали центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Могилёвка Днепропетровской области уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины", — отметил представитель ведомства.
Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные провели успешную контратаку и выбили бойцов ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ