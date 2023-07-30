ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июля 2023, 07:30
11887

Российские военные уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников ВСУ

В Днепропетровской области ВС РФ ликвидировали центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Могилёвка Днепропетровской области уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины", — отметил представитель ведомства.

Путин рассказал об ответе на удар по Крымскому мосту
Путин рассказал об ответе на удар по Крымскому мосту

Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные провели успешную контратаку и выбили бойцов ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar