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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 23:07
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Путин рассказал об ответе на удар по Крымскому мосту

Путин: ВС РФ после теракта на Крымском мосту нанесли ряд превентивных ударов

После теракта на Крымском мосту российские военные нанесли ряд превентивных ударов по местам производства и отправки украинских морских беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.

"Российские вооружённые силы нанесли ряд превентивных ударов по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники и где они производились", — подчеркнул президент.

МО РФ: Нанесён удар по объектам в Одессе, где готовились теракты против России
МО РФ: Нанесён удар по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

Напомним, 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Территорию РФ атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив дорожное полотно. Русские хакеры выяснили, что в операции могло принимать участие два иностранных танкера. В результате атаки под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Супруги погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала.

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ТАСС / Национальный антитеррористический комитет РФ

Александр Юнашев
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