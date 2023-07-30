Путин рассказал об ответе на удар по Крымскому мосту
Путин: ВС РФ после теракта на Крымском мосту нанесли ряд превентивных ударов
После теракта на Крымском мосту российские военные нанесли ряд превентивных ударов по местам производства и отправки украинских морских беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.
"Российские вооружённые силы нанесли ряд превентивных ударов по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники и где они производились", — подчеркнул президент.
Напомним, 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Территорию РФ атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив дорожное полотно. Русские хакеры выяснили, что в операции могло принимать участие два иностранных танкера. В результате атаки под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Супруги погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала.
ТАСС / Национальный антитеррористический комитет РФ