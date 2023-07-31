ВСУ вновь обстреляли пункт пропуска Шебекино в Белгородской области

Украинские войска в очередной раз обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOТ.

По его информации, ВСУ накануне атаковали МАПП Шебекино. По автомобильному пропускному пункту было выпущено три мины, предположительно, калибра 60 мм. Но, к счастью, всё безуспешно — разрушений нет. В результате обстрела никто не пострадал.