ВСУ вновь обстреляли пункт пропуска Шебекино в Белгородской области
Украинские войска в очередной раз обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOТ.
По его информации, ВСУ накануне атаковали МАПП Шебекино. По автомобильному пропускному пункту было выпущено три мины, предположительно, калибра 60 мм. Но, к счастью, всё безуспешно — разрушений нет. В результате обстрела никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Прилесье, который находится в Краснояружском районе Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет.
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