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31 июля, 06:33

ВСУ вновь обстреляли пункт пропуска Шебекино в Белгородской области

Украинские войска в очередной раз обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOТ.

По его информации, ВСУ накануне атаковали МАПП Шебекино. По автомобильному пропускному пункту было выпущено три мины, предположительно, калибра 60 мм. Но, к счастью, всё безуспешно — разрушений нет. В результате обстрела никто не пострадал.

ВСУ дважды за день обстреляли пункт пропуска Тёткино в Курской области

ВСУ дважды за день обстреляли пункт пропуска Тёткино в Курской области

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Прилесье, который находится в Краснояружском районе Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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