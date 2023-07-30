Гладков: ВСУ обстреляли посёлок Прилесье в Белгородской области

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Прилесье, который находится в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. Повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечён забор. Также повреждена линия электропередачи", — рассказал глава региона.