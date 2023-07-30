Гладков: ВСУ обстреляли посёлок Прилесье в Белгородской области
Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Прилесье, который находится в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пострадавших нет. Повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечён забор. Также повреждена линия электропередачи", — рассказал глава региона.
По его словам, аварийные бригады и экстренные службы уже находятся на месте ЧП. Они устраняют последствия обстрела.
Напомним, накануне украинские войска обстреляли село Чуровичи в Климовском районе Брянской области. Там обошлось без пострадавших. В тот же день ВСУ нанесли удар по посёлку Тёткино в Курской области. Туда прилетело 11 снарядов. А до этого ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в Белгородской области, который находится в километре от границы с Украиной.
Telegram / Вячеслав Гладков