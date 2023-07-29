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29 июля, 05:42

ВСУ обстреляли пункт пропуска в Белгородской области

SHOT: ВСУ выпустили восемь мин по МАПП Нехотеевка в Белгородской области

Вооружённые силы Украины атаковали 28 июля автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.

Под обстрелом оказался МАПП Нехотеевка, расположенный в одном километре от границы с Украиной. Примерно в 11 часов утра в пятницу противник выпустил восемь мин калибра 120 миллиметров. Предполагается, что ВСУ вели атаку из села Долбнёвка Харьковской области, которое находится в 2,5 километрах от границы. В результате обстрела пострадавших нет, также обошлось без разрушений.

Один человек погиб и 8 ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Один человек погиб и 8 ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Ранее ВСУ ударили кассетными бомбами по городу в Запорожье. В результате атаки погибла женщина, ещё один человек пострадал.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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