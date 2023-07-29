ВСУ обстреляли пункт пропуска в Белгородской области
SHOT: ВСУ выпустили восемь мин по МАПП Нехотеевка в Белгородской области
Вооружённые силы Украины атаковали 28 июля автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.
Под обстрелом оказался МАПП Нехотеевка, расположенный в одном километре от границы с Украиной. Примерно в 11 часов утра в пятницу противник выпустил восемь мин калибра 120 миллиметров. Предполагается, что ВСУ вели атаку из села Долбнёвка Харьковской области, которое находится в 2,5 километрах от границы. В результате обстрела пострадавших нет, также обошлось без разрушений.
Ранее ВСУ ударили кассетными бомбами по городу в Запорожье. В результате атаки погибла женщина, ещё один человек пострадал.
t.me / V_Zelenskiy_official