ВСУ ударили кассетными бомбами по городу в Запорожье, погиб человек

ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Токмаку Запорожской области, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Вчера противник нанёс три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения, погибла женщина", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, пострадал ещё один местный житель. После ранения он был госпитализирован в местную больницу, где ему оказывают необходимую помощь. Вторую ракету сбили силы противовоздушной обороны, а третий снаряд не разорвался. Сапёрные группы уже приступили к его уничтожению.

Помимо этого, оказалась повреждена газовая труба. Как уточнил Балицкий, оперативные службы уже перекрыли газоснабжение, бригады продолжают ремонт. По его словам, обстановка в регионе остаётся напряжённой: ВС РФ контролируют Времевское направление, ВСУ несут значительные потери, однако пытаются удержаться в северо-западной части села Старомайорское.