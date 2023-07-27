Путин наградил военкора Журавлёва орденом Мужества посмертно
Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / nezhurka
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества военкора Ростислава Журавлёва, погибшего в результате удара ВСУ по российским журналистам в зоне спецоперации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. В результате военкор Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Церемония прощания с Журавлёвым состоится в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге. В родном городе журналиста уже предложили назвать одну из улиц в его честь.