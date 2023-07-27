ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 15:07
3560

Путин наградил военкора Журавлёва орденом Мужества посмертно

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / nezhurka

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / nezhurka

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества военкора Ростислава Журавлёва, погибшего в результате удара ВСУ по российским журналистам в зоне спецоперации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

СК РФ посмертно наградил военкора Журавлёва, погибшего в зоне СВО
СК РФ посмертно наградил военкора Журавлёва, погибшего в зоне СВО

Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. В результате военкор Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Церемония прощания с Журавлёвым состоится в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге. В родном городе журналиста уже предложили назвать одну из улиц в его честь.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Журналисты
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar