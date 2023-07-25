СК РФ посмертно наградил военкора Журавлёва, погибшего в зоне СВО
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Следственный комитет РФ посмертно наградил медалью "Доблесть и отвага" корреспондента РИА "Новости" Ростислава Журавлёва, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщает агентство со ссылкой на ведомство.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении ведомственной медалью "Доблесть и отвага" посмертно военного корреспондента РИА "Новости" Ростислава Журавлёва", — указали в СК РФ.
В ведомстве рассказали, что медаль вручат семье журналиста. Там уточнили, что он был в зоне СВО с начала её проведения. Военкор рисковал жизнью, рассказывая о происходящих событиях, и помогал жителям Донбасса.
Напомним, в Запорожской области 22 июля группа российских журналистов попала под обстрел. Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены несколько его коллег. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле призвала расследовать обстоятельства случившегося. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на украинских властях лежит ответственность за гибель журналиста Ростислава Журавлёва и других военкоров в зоне СВО.