СК РФ посмертно наградил военкора Журавлёва, погибшего в зоне СВО

Следственный комитет РФ посмертно наградил медалью "Доблесть и отвага" корреспондента РИА "Новости" Ростислава Журавлёва, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщает агентство со ссылкой на ведомство.

В ведомстве рассказали, что медаль вручат семье журналиста. Там уточнили, что он был в зоне СВО с начала её проведения. Военкор рисковал жизнью, рассказывая о происходящих событиях, и помогал жителям Донбасса.