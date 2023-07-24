В ЮНЕСКО осудили убийство российского военкора Журавлёва в зоне СВО
Гендиректор ЮНЕСКО Азуле осудила убийство военкора Журавлёва в зоне СВО
В ЮНЕСКО осудили убийство российского журналиста Ростислава Журавлёва в зоне СВО. Гендиректор международной организации Одри Азуле призвала расследовать обстоятельства случившегося.
"Я сожалею о гибели Ростислава Журавлёва и призываю к расследованию обстоятельств. Журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены", — говорится в заявлении Азуле, которое приводит пресс-служба ЮНЕСКО.
Гендиректор организации вновь призвала к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совбеза ООН о защите работников СМИ и связанного с ними персонала в условиях конфликта. При этом в заявлении ЮНЕСКО указано, что Азуле осуждает убийство российского журналиста, но международная организация не возлагает вину на конкретных лиц или сторону конфликта за его гибель.
Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Представительство РФ при ЮНЕСКО потребовало от руководства секретариата организации осудить убийство военного корреспондента Журавлёва в зоне СВО.