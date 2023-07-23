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Опубликовано 23 июля 2023, 20:12
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СК России возбудил дело после гибели военкора Журавлёва при обстреле ВСУ

РИА "Новости": СК РФ возбудил дело после гибели военкора Журавлёва в зоне СВО

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв, погибший в результате обстрела ВСУ. Обложка © t.me / nezhurka

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв, погибший в результате обстрела ВСУ. Обложка © t.me / nezhurka

По факту украинского обстрела журналистов в Запорожской области, в результате которого погиб военный корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв, возбуждено уголовное дело.

"В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело", — сообщили РИА "Новости" в СК РФ.

В ведомстве указали, что удар по журналистам ВСУ нанесли целенаправленно и прицельно. СК РФ предстоит установить все обстоятельства произошедшего и причастных.

Лайф сообщал, что российский военкор Ростислав Журавлёв 22 июля попал под обстрел в Запорожской области и скончался от полученных травм.18 июля ему исполнилось 34 года. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. По данным Минобороны, они готовили материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов. В МИД РФ указали, что виновные в гибели Журавлёва понесут наказание.

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Оксана Попова
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