СК России возбудил дело после гибели военкора Журавлёва при обстреле ВСУ

По факту украинского обстрела журналистов в Запорожской области, в результате которого погиб военный корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв, возбуждено уголовное дело.

"В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело", — сообщили РИА "Новости" в СК РФ.