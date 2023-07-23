СК России возбудил дело после гибели военкора Журавлёва при обстреле ВСУ
РИА "Новости": СК РФ возбудил дело после гибели военкора Журавлёва в зоне СВО
Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв, погибший в результате обстрела ВСУ. Обложка © t.me / nezhurka
По факту украинского обстрела журналистов в Запорожской области, в результате которого погиб военный корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв, возбуждено уголовное дело.
"В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело", — сообщили РИА "Новости" в СК РФ.
В ведомстве указали, что удар по журналистам ВСУ нанесли целенаправленно и прицельно. СК РФ предстоит установить все обстоятельства произошедшего и причастных.
Лайф сообщал, что российский военкор Ростислав Журавлёв 22 июля попал под обстрел в Запорожской области и скончался от полученных травм.18 июля ему исполнилось 34 года. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. По данным Минобороны, они готовили материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов. В МИД РФ указали, что виновные в гибели Журавлёва понесут наказание.