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22 июля, 11:53

В МО рассказали о состоянии выживших после удара кассетными бомбами журналистов

МО РФ: Попавшие под удар ВСУ журналисты готовили материал о кассетных снарядах

Минобороны России рассказало о состоянии журналистов РИА "Новости" и газеты "Известия", которые попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. Пострадали три представителя прессы. Также есть один погибший — военкор Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Остальные были доставлены в медучреждение.

"Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве добавили, что обстрелянная со стороны ВСУ группа журналистов готовила материал об использовании противником кассетных боеприпасов при обстрелах населённых пунктов Запорожской области.

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Напомним, ранее стало известно о гибели военного корреспондента Ростислава Журавлёва в Запорожской области. Также ранен фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Кроме того, в газете "Известия" сообщили о ранении корреспондента Романа Польшакова и оператора Дмитрия Шикова.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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