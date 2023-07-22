В МО рассказали о состоянии выживших после удара кассетными бомбами журналистов

Минобороны России рассказало о состоянии журналистов РИА "Новости" и газеты "Известия", которые попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. Пострадали три представителя прессы. Также есть один погибший — военкор Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Остальные были доставлены в медучреждение.