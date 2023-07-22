Газета "Известия" сообщила о ранении двух своих журналистов в зоне СВО
Роман Польшаков. Обложка © Газета "Известия"
Корреспондент газеты "Известия" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков ранены в ходе обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщается на сайте издания.
Так, у Польшакова четыре осколочных ранения, одно из которых — навылет. У Шикова — осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей. Корреспондентам оказывается медицинская помощь.
Напомним, в ходе вышеназванного обстрела погиб военный корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Также ранен фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский.