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22 июля, 11:44

Газета "Известия" сообщила о ранении двух своих журналистов в зоне СВО

<p>Роман Польшаков. Обложка © Газета <a href="https://iz.ru/1547984/2023-07-22/korrespondent-izvestii-postradal-pri-obstrele-vsu-v-zone-svo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Известия"</a></p>

Роман Польшаков. Обложка © Газета "Известия"

Корреспондент газеты "Известия" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков ранены в ходе обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщается на сайте издания.

Так, у Польшакова четыре осколочных ранения, одно из которых — навылет. У Шикова — осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей. Корреспондентам оказывается медицинская помощь.

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Напомним, в ходе вышеназванного обстрела погиб военный корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Также ранен фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский.

Матвей Константинов
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