ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июля 2023, 11:44

Газета "Известия" сообщила о ранении двух своих журналистов в зоне СВО

Роман Польшаков. Обложка © Газета "Известия"

Роман Польшаков. Обложка © Газета "Известия"

Корреспондент газеты "Известия" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков ранены в ходе обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщается на сайте издания.

Так, у Польшакова четыре осколочных ранения, одно из которых — навылет. У Шикова — осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей. Корреспондентам оказывается медицинская помощь.

Тяжело раненный боец Лакец спас из-под огня ВСУ трёх российских офицеров
Тяжело раненный боец Лакец спас из-под огня ВСУ трёх российских офицеров

Напомним, в ходе вышеназванного обстрела погиб военный корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Также ранен фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Журналисты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar