Газета "Известия" сообщила о ранении двух своих журналистов в зоне СВО

Корреспондент газеты "Известия" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков ранены в ходе обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщается на сайте издания.

Так, у Польшакова четыре осколочных ранения, одно из которых — навылет. У Шикова — осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей. Корреспондентам оказывается медицинская помощь.