Военнослужащий ВС РФ из Дагестана Руслан Халидов спас трёх офицеров в зоне СВО, несмотря на полученное тяжёлое ранение и контузию. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Рутульского района Дагестана.

Лакец и спасённые им от смерти офицеры. Видео © Telegram / Рутульский район official

"Боец, позывной Лакец, из села Верхний Катрух, Халидов Руслан Уруджевич, спас трёх офицеров Внутренних войск России. Сам Руслан, в состоянии контузии и тяжело раненный, довёл офицеров до медицинского пункта", — сказано в сообщении.

На ролике, который опубликовала администрация Рутульского района, можно увидеть, как один из спасённых Лакцем военнослужащих обнимает своего спасителя, чьи руки и голова перебинтованы. Дагестанец ранен в шею и получил контузию, поэтому пока что плохо слышит.

Спасённый офицер подчеркнул, что если бы не действия и мужество Лакца, то все четверо погибли бы на поле боя. Он выразил товарищу благодарность и назвал его настоящим героем.