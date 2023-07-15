Тяжело раненный боец Лакец спас из-под огня ВСУ трёх российских офицеров
Боец с позывным Лакец спас от гибели трёх офицеров ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ из Дагестана Руслан Халидов спас трёх офицеров в зоне СВО, несмотря на полученное тяжёлое ранение и контузию. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Рутульского района Дагестана.
Лакец и спасённые им от смерти офицеры. Видео © Telegram / Рутульский район official
"Боец, позывной Лакец, из села Верхний Катрух, Халидов Руслан Уруджевич, спас трёх офицеров Внутренних войск России. Сам Руслан, в состоянии контузии и тяжело раненный, довёл офицеров до медицинского пункта", — сказано в сообщении.
На ролике, который опубликовала администрация Рутульского района, можно увидеть, как один из спасённых Лакцем военнослужащих обнимает своего спасителя, чьи руки и голова перебинтованы. Дагестанец ранен в шею и получил контузию, поэтому пока что плохо слышит.
Спасённый офицер подчеркнул, что если бы не действия и мужество Лакца, то все четверо погибли бы на поле боя. Он выразил товарищу благодарность и назвал его настоящим героем.
А ранее российские военные из отряда "Керчь" затрофеили американскую БМП Bradley в зоне СВО. Бойцы на фоне нового "железного коня" записали видео с приветом президенту Украины Владимиру Зеленскому и поблагодарили за чудные машины.
Telegram / Рутульский район official