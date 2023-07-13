В Карелии героям спецоперации пообещали бесплатно выдавать земельные участки

Парламент Карелии принял законопроект, согласно которому в республике отличившимся участникам специальной военной операции и членам семей погибших будут бесплатно давать земельные участки. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков, выступивший автором инициативы.

"Теперь участники СВО, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами Российской Федерации за участие в спецоперации, а также члены семей погибших бойцов смогут бесплатно получить в собственность землю для строительства дома, личного подсобного хозяйства или садоводства", — написал он в телеграм-канале.

Глава республики поблагодарил депутатов за поддержку инициативы, а также отметил, что возможность получить землю станет большим подспорьем для участников СВО и их семей.