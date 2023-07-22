Российский военкор погиб в зоне СВО
Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв погиб в зоне спецоперации
Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / nezhurka
Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв погиб в результате обстрела со стороны ВСУ в зоне спецоперации, сообщает агентство.
Всего несколько дней назад журналист отпраздновал день рождения. Группа журналистов попала под обстрел в районе населённого пункта Пятихатки. Кроме того, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. По неподтверждённым данным, пострадал и журналист "Известий".
А ранее командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров погиб из-за ранения, полученного при отражении атаки украинских силовиков в ходе спецоперации на Соледаро-Артёмовском направлении.