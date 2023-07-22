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Опубликовано 22 июля 2023, 10:55
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Российский военкор погиб в зоне СВО

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв погиб в зоне спецоперации

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / nezhurka

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / nezhurka

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв погиб в результате обстрела со стороны ВСУ в зоне спецоперации, сообщает агентство.

Всего несколько дней назад журналист отпраздновал день рождения. Группа журналистов попала под обстрел в районе населённого пункта Пятихатки. Кроме того, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. По неподтверждённым данным, пострадал и журналист "Известий".

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А ранее командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров погиб из-за ранения, полученного при отражении атаки украинских силовиков в ходе спецоперации на Соледаро-Артёмовском направлении.

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Андрей Бражников
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