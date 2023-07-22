Российский военкор погиб в зоне СВО

Всего несколько дней назад журналист отпраздновал день рождения. Группа журналистов попала под обстрел в районе населённого пункта Пятихатки. Кроме того, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. По неподтверждённым данным, пострадал и журналист "Известий".