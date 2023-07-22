Регион

Уведомления отключены

22 июля, 10:55
16567

Российский военкор погиб в зоне СВО

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв погиб в зоне спецоперации

<p>Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / <a href="https://t.me/nezhurka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nezhurka</a></p>

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / nezhurka

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв погиб в результате обстрела со стороны ВСУ в зоне спецоперации, сообщает агентство.

Всего несколько дней назад журналист отпраздновал день рождения. Группа журналистов попала под обстрел в районе населённого пункта Пятихатки. Кроме того, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. По неподтверждённым данным, пострадал и журналист "Известий".

"Мы бы погибли!": Тяжело раненный боец Лакец спас из-под огня ВСУ трёх российских офицеров

"Мы бы погибли!": Тяжело раненный боец Лакец спас из-под огня ВСУ трёх российских офицеров

А ранее командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров погиб из-за ранения, полученного при отражении атаки украинских силовиков в ходе спецоперации на Соледаро-Артёмовском направлении.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Журналисты
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров