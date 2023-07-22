Глава СЖР предложил помощь близким погибшего в зоне СВО военкора Журавлёва

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв выразил от имени организации соболезнования близким и коллегам погибшего в зоне СВО корреспондента РИА "Новости" Ростислава Журавлёва, а также пожелал скорейшего выздоровления его коллеге Константину Михальчевскому, который получил ранение. Он уточнил, что союз готов помочь его семье.