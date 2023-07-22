Глава СЖР предложил помощь близким погибшего в зоне СВО военкора Журавлёва
Глава СЖР Соловьёв выразил соболезнования близким погибшего военкора Журавлёва
Ростислав Журавлёв — военкор РИА "Новости". Обложка © t.me / nezhurka
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв выразил от имени организации соболезнования близким и коллегам погибшего в зоне СВО корреспондента РИА "Новости" Ростислава Журавлёва, а также пожелал скорейшего выздоровления его коллеге Константину Михальчевскому, который получил ранение. Он уточнил, что союз готов помочь его семье.
"От имени Союза журналистов России выражаю самые глубокие соболезнования коллегам, семье, близким. Хочется надеяться, что раненый коллега быстро восстановится", — сообщил Соловьёв.
Глава СЖР рассказал, что профессия военкора является одной из самых опасных и трудных в мире и журналистике. Иногда всем нам приходится терять товарищей, добавил он.
Напомним, сегодня стало известно о том, что военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв погиб в результате обстрела со стороны ВСУ в зоне спецоперации. Его коллега — фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский — получил ранения. Пострадали также корреспондент газеты "Известия" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.