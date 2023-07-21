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Регион
Опубликовано 21 июля 2023, 17:17
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Военкор Поддубный объявил героев СВО новой элитой и будущим России

Военный корреспондент Евгений Поддубный. Обложка © T.me / Евгений Поддубный

Военный корреспондент Евгений Поддубный. Обложка © T.me / Евгений Поддубный

Российские военные, сражающиеся сегодня в зоне СВО за нашу страну, — это новая элита и будущее страны. Об этом заявил военный репортёр, корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, посетивший первый форум ветеранов специальной военной операции "Справедливость. Забота. Уважение" в московском Музее Победы.

"Побывал сегодня на первом форуме ветеранов СВО в Музее Победы. 150 воинов собрались в одном месте. Я говорил и говорю, что это наша элита и будущее нашей страны. Для молодёжи они ориентир, для Родины они защитники. Государство демонстрирует ответственность перед этими людьми. А эти люди будут честно и самоотверженно работать на благо страны. Им, кроме насморка, бояться нечего", — написал журналист в своём телеграм-канале.

Прошедшие всю тяжесть боёв в зоне спецоперации солдаты — это принципиальные и смелые люди, подчеркнул Поддубный. Он также отметил, что сегодня нам поистине выпал "исторический шанс стать лучше".

"Поговорили о проблемах, которые государство поступательно решает. Поговорили об информационной войне, которую Запад ведёт против нашей страны. Знаете, что важно? Важно, что сейчас в наших руках исторический шанс стать лучше. Потому как борьба нашего народа за своё будущее мобилизовала лучших из лучших. И всё в наших руках. Работаем", — сказал военкор.

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Ранее первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко назвал героев СВО самыми уважаемыми людьми в России.

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Ирина Фальке
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