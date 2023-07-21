Кириенко назвал героев СВО самыми уважаемыми людьми в России
Самые уважаемые люди в России сегодня — это герои специальной военной операции. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на форуме ветеранов СВО. Он поблагодарил военных за готовность встать на защиту страны, рискуя жизнью.
"Сегодня, думаю, в стране нет более уважаемых людей, чем герои — участники специальной военной операции", — сказал Кириенко.
Напомним, форум открылся накануне, 20 июля. Приветствие участникам направил президент РФ Владимир Путин. В его обращении говорится, что государство и общество должны создавать все условия, необходимые для участия ветеранов спецоперации в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив.
ТАСС / Михаил Метцель