Кириенко назвал героев СВО самыми уважаемыми людьми в России

Самые уважаемые люди в России сегодня — это герои специальной военной операции. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на форуме ветеранов СВО. Он поблагодарил военных за готовность встать на защиту страны, рискуя жизнью.

"Сегодня, думаю, в стране нет более уважаемых людей, чем герои — участники специальной военной операции", — сказал Кириенко.