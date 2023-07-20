Путин назвал важным участие ветеранов спецоперации в общественной деятельности

Государство и общество должны создавать все условия, необходимые для участия ветеранов спецоперации в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к первому форуму ветеранов боевых действий СВО, проходящему в Москве. Его слова зачитал начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтёрских проектов и инициатив. Задача государства и общества — создавать для этого все условия", — заявил глава государства.