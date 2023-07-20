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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 08:48
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Путин назвал важным участие ветеранов спецоперации в общественной деятельности

Государство и общество должны создавать все условия, необходимые для участия ветеранов спецоперации в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к первому форуму ветеранов боевых действий СВО, проходящему в Москве. Его слова зачитал начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтёрских проектов и инициатив. Задача государства и общества — создавать для этого все условия", — заявил глава государства.

Путин рекомендовал "не жадничать", когда речь идёт о поддержке семей участников СВО
Путин рекомендовал "не жадничать", когда речь идёт о поддержке семей участников СВО

Кстати, ранее российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что в скором времени именами героев специальной военной операции в нашей стране будут называть многие объекты, в том числе города, улицы и школы.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Александр Юнашев
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