Путин назвал важным участие ветеранов спецоперации в общественной деятельности
Государство и общество должны создавать все условия, необходимые для участия ветеранов спецоперации в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к первому форуму ветеранов боевых действий СВО, проходящему в Москве. Его слова зачитал начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтёрских проектов и инициатив. Задача государства и общества — создавать для этого все условия", — заявил глава государства.
Кстати, ранее российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что в скором времени именами героев специальной военной операции в нашей стране будут называть многие объекты, в том числе города, улицы и школы.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow