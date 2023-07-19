Регион

Уведомления отключены

19 июля, 13:04
4428

Путин уверен, что именами героев СВО в России будут называть города и улицы

Президент Владимир Путин уверен, что именами участников специальной военной операции будут называть города, улицы и школы в России.

Речь об этом зашла на заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей", в ходе которого глава государства пообщался, в частности, с добровольцем Ильёй Штокманом, который ранее стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России".

"Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", — сказал Путин Штокману.

"Героическая работа": Путин рассказал о разговоре с командиром, который не спал четыре дня из-за боёв

"Героическая работа": Путин рассказал о разговоре с командиром, который не спал четыре дня из-за боёв

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно называл героями всех участников спецоперации. А в День России он лично посетил госпиталь Минобороны и вручил награды военным. Так, командир роты, старший лейтенант Юрий Жуланов был награждён звездой Героя России. Другие участники СВО — орденами Мужества.

Обложка ©

ТАСС / Александр Казаков

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция на Украине
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров