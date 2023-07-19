Путин уверен, что именами героев СВО в России будут называть города и улицы

Президент Владимир Путин уверен, что именами участников специальной военной операции будут называть города, улицы и школы в России.

Речь об этом зашла на заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей", в ходе которого глава государства пообщался, в частности, с добровольцем Ильёй Штокманом, который ранее стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России".

"Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", — сказал Путин Штокману.