Путин уверен, что именами героев СВО в России будут называть города и улицы
Президент Владимир Путин уверен, что именами участников специальной военной операции будут называть города, улицы и школы в России.
Речь об этом зашла на заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей", в ходе которого глава государства пообщался, в частности, с добровольцем Ильёй Штокманом, который ранее стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России".
"Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", — сказал Путин Штокману.
Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно называл героями всех участников спецоперации. А в День России он лично посетил госпиталь Минобороны и вручил награды военным. Так, командир роты, старший лейтенант Юрий Жуланов был награждён звездой Героя России. Другие участники СВО — орденами Мужества.
ТАСС / Александр Казаков