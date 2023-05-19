Президент РФ Владимир Путин назвал героями всех, кто находится на передовой в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул, что неважно, к каким наградам они представлены. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Путин высказался о героях на передовой в зоне СВО. Видео © LIFE

Глава государства рассказал, что недавно разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего товарища. У военного был тяжёлый голос, поскольку он находится в должности четыре дня и всё это время не спал.

"Человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет блестяще. На вопрос, что-то с голосом у вас, а голос такой тяжёлый, [сказал, что] воюет четыре дня, потому что в этой должности четыре дня. Я говорю, голос тяжёлый, он говорит: "Четыре дня не спал", — рассказал Путин.

Президент считает, что действия военнослужащего — это боевой героизм. Командир в непростых условиях выполнил все задачи, которые стояли перед ним и его подразделением.

"Уже неважно, какую кто получает награду. Ясно, что это героическая боевая работа. Всех — и его, и всех его подчинённых. Я просил эти слова и передать его подчинённым", — добавил российский лидер.