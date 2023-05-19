Путин напомнил противникам России об их миграционных проблемах, которых "выше крыши"

Противники России не могут справиться с собственными миграционными проблемами, но зато пытаются создать их у нас в стране. На этот факт обратил внимание президент Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"Наши так называемые противники пытаются нам помешать, создать дополнительные проблемы. Странно, когда смотрю на это — у них там самих проблем выше крыши. Они не справляются с этим совершенно", — пожал плечами российский лидер.

При этом Путин не стал отрицать, что в миграционной сфере у России есть проблемные вопросы и каждый из них является "в высшей степени острым". Власти это видят, понимают и не склонны недооценивать, учитывая влияние миграции на уровень и качество межнациональных отношений в стране, добавил президент.