В Совфеде заявили, что США ответственны за гибель российского военкора от кассетных бомб в зоне СВО

США ответственны за обстрел кассетными боеприпасами российских журналистов в зоне СВО, в результате которого погиб один военкор и несколько пострадали. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Политик назвал применение кассетных снарядов антигуманным и отметил, что их необходимо исключить из военных действий.

"А все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью. Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США", — заявил Косачёв в своём телеграм-канале.