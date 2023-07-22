В Совфеде заявили, что США ответственны за гибель российского военкора от кассетных бомб в зоне СВО
Сенатор Косачёв: США ответственны за обстрел журналистов кассетными боеприпасами
Погибший военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Обложка © t.me / nezhurka
США ответственны за обстрел кассетными боеприпасами российских журналистов в зоне СВО, в результате которого погиб один военкор и несколько пострадали. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
Политик назвал применение кассетных снарядов антигуманным и отметил, что их необходимо исключить из военных действий.
"А все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью. Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США", — заявил Косачёв в своём телеграм-канале.
Также сенатор отметил, что гибель российского журналиста при обстреле ВСУ кассетными бомбами трагичное, но вместе с тем исчерпывающее свидетельство отсутствия у украинской военщины и их покровителей каких бы то ни было ограничителей морального характера.
Напомним, ранее стало известно о гибели военного корреспондента Ростислава Журавлёва в Запорожской области. Ему было 34 года. Свой последний день рождения журналист отметил за четыре дня до гибели — 18 июля. Также ранен фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Кроме того, в газете "Известия" сообщили о ранении корреспондента Романа Польшакова и оператора Дмитрия Шикова. В Министерстве обороны РФ сообщили, что попавшие под обстрел журналисты готовили материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов.
7 июля Пентагон сообщил, что в новый американский пакет военной помощи Украине войдут, помимо прочего, кассетные боеприпасы. 13 июля ведомство подтвердило их передачу Киеву. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ещё недавно Вашингтон называл их использование военным преступлением. А по словам президента РФ Владимира Путина, Соединённые Штаты поставляют нашему противнику такие бомбы не от хорошей жизни. 20 июля Washington Post сообщила, что украинская армия начала применять кассетные боеприпасы.