ВСУ начали применять кассетные боеприпасы, надеясь прорвать глухую оборону ВС РФ

ВСУ начали применять поставленные США кассетные боеприпасы, пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.

По данным издания, снаряды данного типа начали использоваться противником на юго-восточном участке фронта. С их помощью ВСУ хотят прорвать хорошо укреплённые российские позиции, замедлившие контрнаступление.