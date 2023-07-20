ВСУ начали применять кассетные боеприпасы, надеясь прорвать глухую оборону ВС РФ
WP: Украина начала применять поставленные из США кассетные боеприпасы
ВСУ начали применять поставленные США кассетные боеприпасы, пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.
По данным издания, снаряды данного типа начали использоваться противником на юго-восточном участке фронта. С их помощью ВСУ хотят прорвать хорошо укреплённые российские позиции, замедлившие контрнаступление.
Напомним, 7 июля Пентагон сообщил, что в новый американский пакет военной помощи Украине войдут, помимо прочего, кассетные боеприпасы. 13 июля ведомство подтвердило их передачу Киеву. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ещё недавно Вашингтон называл их использование военным преступлением. А, по словам президента РФ Владимира Путина, Штаты поставляют нашему противнику такие бомбы не от хорошей жизни. В Совете Федерации уже заявили, что призовут парламенты мира осудить поставки ВСУ кассетных бомб.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency